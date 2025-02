Davidemaggio.it - Sanremo 2025: tutti gli ospiti serata per serata

Tra 29 Big, 4 Nuove Proposte e una sfilza di co-conduttori, si contano 'solo posti in piedi' al Festival di. Ma un importante spazio, come da tradizione, viene riservato al vero contorno della gara: gli. Ecco chi accoglierà Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston dalla primadi martedì alla finale di sabato.della primadel Festival (martedì 11 febbraio)JovanottiNoa e Mira AwadRaf (Piazza Colombo)della secondadel Festival (mercoledì 12 febbraio)Damiano DavidIl cast di FollementeBigMama (Piazza Colombo)della terzadel Festival (giovedì 13 febbraio)Iva Zanicchi per il Premio alla CarrieraTeatro PatologicoErmal Meta (Piazza Colombo)della quartadel Festival (venerdì 14 febbraio)Gli artisti chiamati per i duettiBenji & Fede (Piazza Colombo)dellafinale del Festival (sabato 15 febbraio)Antonello Venditti per il Premio alla CarrieraEdoardo BoveTedua (Piazza Colombo)