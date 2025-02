361magazine.com - Sanremo 2025, svelato un altro ospite a sorpresa

Ci sarà pure il calciatore della Fiorentina Edoardo BoveFremono gli ultimi preparativi in vista di. Nel mentre Carlo Conti, ad Ansa ha dato un’altra notizia sugli ospiti che saliranno sul palco della kermesse canora.“Eoardo Bove saràdella serata finale del Festival di”, ha detto il direttore artistico.Il calciatore, centrocampista della Fiorentina, lo scorso 1 dicembre ha avuto un malore durante il match contro l’Inter che lo ha obbligato a subire un intervento al cuore e a lasciare per il momento il calcio giocato, ha accettato l’invito del direttore artistico.“L’ho chiamato – racconta Conti – chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì”.Stando a quanto emerge in queste ore, Bove dovrebbe rispondere a tre domande, raccontando così i drammatici attimi del suo malore in campo e dovrebbe introdurre uno dei cantanti in gara.