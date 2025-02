Dilei.it - Sanremo 2025, Settembre: “Quando canto Vertebre per me è quasi al limite della sofferenza”

Leggi su Dilei.it

è una delle rivelazioni più promettentiscena musicale italiana. Aè in gara nella categoria Nuove Proposte con(Isola degli artisti / distribuzione Ada Music), un brano intenso e personale che parlavulnerabilità a cui ci espongono le nostre emozioni.La canzone ha già superato ogni aspettativa, totalizzando il record di oltre 6 milioni di stream su Spotify e imponendosi come il brano più ascoltato e condiviso tra quelli dei giovani di questa edizione, anche nelle piattaforme Rai.Andreaè un cantautore giovane e sensibile che attraverso la sua musica cerca di dar voce alla contrapposizione che alla sua età si vive tra l’essere troppo piccoli e troppo grandi per molte cose.La sua generazione ha un background molto diverso da quella che è adulta oggi, perché è nativa digitale, cittadina del mondo, sempre bombardata da mille informazioni tra le quali è difficile fare una scrematura.