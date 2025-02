Lopinionista.it - Sanremo 2025, Marcella Bella in gara con “Pelle Diamante” e nella serata delle cover con i Twin Violins per “L’emozione non ha voce”

foto di Paolo De Francescotorna inalla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana con “”, scritto da, Marco Rettani, Senatore Cirenga, Andrea Simoncini. Produzione FFN Records, Starpoint Corporation, BMG. Un ritorno importante e significativo che la vede per la prima volta incon un brano di cui è coautrice con un pezzo contemporaneo e grintoso con cui saprà sorprendere. A dirigere l’orchestra sarà il Maestro Fabio Gurian. “” è un manifesto che celebra la donna e la sua indipendenza. Un inno che la invita ad indossare una sorta di scudo, a rivestirsi di unaresistente e dura come ila difesa della propria autonomia, la sola a rendere libere:“Sono felice ed emozionata nel tornare in; un’emozione che trasformerò in energia dedicando alle donne un brano apparentemente ballabile e leggero che porta un messaggio importante a cui tengo molto.