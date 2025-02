Sanremo 2025 Lucarelli e le prove | Rkomi? Non so come ma mi è piaciuto

Leggi su .com

(Adnkronos) – Selvaggiaha assistito allegenerali dei 29 Big diche si esibiranno sul palco del Teatro Ariston da domani, martedì 11 febbraio. "Sto vedendo lema non posso fare le foto", scrive la blogger in una storia pubblicata su Instagram commentando due esibizioni che ha particolarmente apprezzato. A .L'articoloe le: “? Non soma mi è” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.