Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle delle prove generali dei 29 big in diretta: Marcella Bella “ferocissima”, applausi per Giorgia, Gabbani e Cristicchi. Rkomi mostra gli addominali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È il grande giornodei cantanti al Festival di. Nei giorni scorsi tutti e 29 i Big sono arrivati al Teatro Ariston per provaremente con l’orchestra e aggiustare gli ultimi dettagli prima del via alla gara di domani 11 febbraio. Abbiamo ascoltato per la prima volta i brani live per avere una idea più precisa di ciò che sentiremo nei prossimi giorni. Molte le sorprese in agguato.L'articolo, ledei 29 big in”,pergliproviene da Il Fatto Quotidiano.