Sanremo 2025 la sfilata de cantanti | Achille Lauro reverendo e Tony Effe in pelliccia – Video

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – C’èin total black con tunica e cappello dainbianca, Fedez in sobrio cappotto nero e Francesca Michielin in paillettes ma con le stampelle. I 29 big hanno sfilato davanti all’Ariston nel corso della diretta di ‘Prima Festival’ con in mano i fiori di. Come .