Superguidatv.it - Sanremo 2025, La conferenza stampa in diretta. Carlo Conti: “La politica non c’entra sul mio no ai monologhi. Gli ascolti? Non mi interessano, nessuna sfida con Amadeus”

Ha preso il via la primadi apertura del Festival didalla SalaAriston Roof. Tra gli interventi attesi, il sindaco diAlessandro Mager, Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento Prime Time Rai, il direttore artisticoe i co-conduttori della prima serata, Antonella Clerici e Gerry Scotti.: ladi oggi, 10 febbraio“è un professionista esemplare – ha commentato il sindaco di, Alessandro Magan, in apertura dellapre-, “un amico della città e siamo felici di poterlo riabbracciare”.Il primo cittadino, in merito alla sentenza del Tar Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai da parte del Comune di, ha detto: «Noi chiediamo la sospensiva di questa sentenza così come ha fatto la Rai».