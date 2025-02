Thesocialpost.it - Sanremo 2025, il regolamento: dalle nuove proposte al televoto, cosa succederà serata per serata

Leggi su Thesocialpost.it

Martedì 11 febbraio si accenderanno le luci dell’Ariston per la 75esima edizione del Festival di. L’attesa è alta, ma l’evento parte già con un colpo di scena: il cantante Emis Killa ha annunciato il suo ritiro dalla competizione a seguito del suo coinvolgimento nell’inchiesta Doppia curva.Leggi anche:, Feltri: “Viene voglia di sparare al televisore”Il numero dei concorrenti in gara scende quindi da 30 a 29, con il direttore artistico Carlo Conti che ha scelto di non sostituire l’artista, nonostante ildel Festivallo permetta.Le regole del FestivalLa kermesse si svilupperà in cinque serate, trasmesse in diretta su Rai Uno dall’11 al 15 febbraio. Le serate vedranno protagonisti i Big in gara, oltre alla categoria, riservata a quattro artisti provenienti daGiovani.