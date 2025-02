Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, i look in anteprima: ecco chi veste chi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Manca ormai pochissimo alla 75esima edizione del Festival di: l’attesa si misura in ore, non più in giorni. Come ogni anno, la kermesse musicale si appresta a monopolizzare l’attenzione degli italiani, diventando l’argomento principale di conversazione in tutto il Paese. Ma il Festival non è solo musica: con l’affermarsi dei social media, l’immagine dei cantanti, curata da stylist e stilisti, ha assunto un’importanza sempre maggiore, divenendo la principale vetrina nazionalpopolare per avvicinare i brand e stilisti alle persone. E, neanche a dirlo, avere visibilità. L’Ariston, dunque, non è solo un palco per cantanti, conduttori e ospiti, ma sempre più una passerella di moda, conappositamente studiati per l’occasione. In vista dell’imminente debutto, cresce la curiosità su quali stylist e brand vestiranno i ventinove artisti in gara.