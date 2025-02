Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Gerry Scotti: “Il Festival su Mediaset? Fantasia, posso fare la spia qualificata”. Conti: “Basta monologhi? La politica non c’entra niente”

A presenziare alla prima conferenza stampa deldi, stamattina, al fianco di Carlosono comparsi Antonella Clerici (già co-conduttrice nel 2005 e conduttrice nel 2010) e, al suo debutto assoluto sanremese.si è detto felice ed onorato di avere due amici sul palco, ma poi ha aggiunto: “Con noi ci sarebbe stato un quarto elemento su quel palco, e sarebbe stato Fabrizio Frizzi“. Tra le anticipazioni sulle prossime serata il conduttore ha dichiarato e confermato che ci sarà “Edoardo Bove nella serata Finale. Il calciatore della Fiorentina è reduce da un malore cardiaco durante la partita del primo dicembre con l’Inter. Paolo Kessisoglu e la figlia canteranno una canzone venerdì sul tema hikikomori, che significa letteralmente “stare in disparte” ed è usato in gergo per indicare coloro che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi.