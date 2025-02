Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Gabriele Corsi si commuove e interrompe l’intervista a Simone Cristicchi a PrimaFestival, poi l’abbraccio: cosa è accaduto

Un’intervista con la voce rotta dall’emozione per, che nella seconda puntata disi trova a chiacchierare con, uno dei 29 big in gara al Festival di, ma la commozione prende il sopravvento al punto che il conduttore sie si scusa.Tutta ‘colpa’ del brano cheporta in gara, Quando sarai piccola, che racconta il rapporto con la madre anziana: “Nasce da un fatto privato che mi accade quotidianamente con la mia mamma” spiega il cantautore a, “ma poi mi sono reso conto che questo è un argomento universale perché quando i nostri genitori invecchiando ritornano a essere un po’ bambini, noi ci ritroviamo a doverli custodire con cura, come se fossero i nostri figli. In questo caso vedi però sgretolarsi quello che è il tuo punto di riferimento e lo vedi davanti ai tuoi occhi cambiare tutti i giorni”.