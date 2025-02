Lapresse.it - Sanremo 2025: Edoardo Bove ospite nell’ultima serata

ci sarà anche. Il giocatore della Fiorentina, reduce da un malore cardiaco lo scorso 1 dicembre durante il match con l’Inter, sarà sul palco dell’Aristondel Festival.“è cresciuto sempre di più. Con i due di Baglioni e i cinque straordinari di Amadeus. Sta crescendo sempre di più come evento e un importantissimo contributo arriva dai social con i commenti in tempo reale, mentre una volta si facevano il giorno dopo al bar”.di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa, Carlo Conti ha presentato così il Festival a due giorni dalla primadella 75esima edizione. Un evento, spiega, “che si autoalimenta, dove uno starnuto diventa un terremoto. Finalmente ascolteremo la musica e ci saranno le canzoni”. Tra gli ospiti in programma, ha ricordato, Jovanotti e Damiano David che arriverà in riviera nella giornata di lunedì.