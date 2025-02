Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Edoardo Bove ospite della finale dopo il malore in campo e l’intervento al cuore. L’annuncio di Carlo Conti: “Mi ha subito detto sì”

saràseratadel Festival di“.è di, e conferma quanto si andava dicendo già da qualche giorno. Il calciatoreFiorentina ha accettato l’invito a salire sul palco del teatro Ariston per presentare una delle canzoni in gara ma anche per parlare di quanto accaduto il 1° dicembre scorso, quando durante la partita contro l’Inter ebbe unper cui si rese necessario un intervento al. Aè stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo removibile, e per ora ha dovuto lasciare il calcio giocato. “L’ho chiamato – racconta– chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi hasì“.Quanto al ritorno in, tutto dipenderà dalla possibilità di rimuovere il defibrillatore e dalla idoneità sportiva che, eventualmente, gli verrà di nuovo concessa.