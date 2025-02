Isaechia.it - Sanremo 2025, ecco tutte le ultime novità dalla conferenza stampa inaugurale del Festival

Leggi su Isaechia.it

L’inizio della nuova edizione deldiè alle porte: domani sera, infatti, prenderà il via la kermesse canora condotta da Carlo Conti e ad affiancarlo nella sua prima serata sul palco del Teatro Ariston ci saranno due importanti volti della conduzione italiana, ovvero Antonella Clerici e Gerry Scotti.In attesa di ascoltare i ventinove brani in gara e di scoprire cosa accadrà in questa edizione – che non si è certamente fatta mancare i gossip – proprio in questo momento sta andando in onda ladel, a cui hanno preso parte oltre al conduttore e direttore artistico, anche i due co conduttori della prima serata.A tal proposito, Antonella Clerici, la donna che ha fatto più, ha così commentato il suo ritorno sul palco dell’AristonCosa si può dire? La gioia quando me l’ha comunicato e l’ha fatto tardi.