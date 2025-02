Panorama.it - Sanremo 2025, ecco chi vincerà

Leggi su Panorama.it

Il Festival di(per la guida completa alla 75esima edizione clicca qui) è ormai alle porte e l’attesa è alle stelle. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di analizzare le quote dei principali bookmaker e il verdetto sembra chiaro: Giorgia è la favorita assoluta. Con la sua esperienza, la sua voce inconfondibile e un pubblico che la segue da anni, la cantante sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il palco dell’Ariston.Gli altri favoritiSubito dietro Giorgia, spicca Olly, giovane talento che ha già conquistato una larga fetta di pubblico con il suo sound fresco e moderno. Il suo brano potrebbe rappresentare una delle rivelazioni più interessanti del Festival.A seguire, troviamo due nomi di peso: Achille Lauro e Irama. Lauro è ormai un habitué dell’Ariston e sa come stupire con le sue performance sceniche sempre sopra le righe, mentre Irama continua a dimostrare di essere un maestro nell’equilibrare melodia e intensità emotiva, qualità che spesso fanno la differenza nella competizione.