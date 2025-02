Gqitalia.it - Sanremo 2025 è anche pop-up experience. Ecco gli spazi esclusivi dei Big sparsi per la città

Tutto è pronto per. I cantanti stanno scaldando ugole e muscoli, provando outfit e rassettando deglidedicati dove potranno accogliere fan, curiosi e giornalisti. Sono i cosiddetti pop-up. Lo scorso anno Big Mama aveva aperto in Corso Garibaldi una rosticceria per tutto il periodo del festival. Quest’anno che cosa hanno in testa i cantanti?Bresh punta sulla sua Tana del granchio in Piazza Brescia rinominata “Piazza Bresh”, dove si potranno vivere ogni giorno esperienze diverse. Ci si potràfarsi tatuare prenotando il proprio slot mandando una e-mail a [email protected] . Sarah Toscano, la vincitrice di Amici dello scorso anno, inaugura la Gelateria Lollipop in Piazza Colombo. Sarà un po’ il suo quartier generale. I gusti sono una sorpresa, ma saranno dedicati ad ogni artista in gara al Festival, una sorta di omaggio ai cantanti di quest’anno.