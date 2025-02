Lettera43.it - Sanremo 2025, come funziona il televoto: costi e quando votare

Eccezion fatta per la prima serata, dove a esprimersi sarà solamente la giuria di sala stampa, web e tivù, gli altri quattro appuntamenti del Festival diconsentiranno al pubblico diil proprio artista preferito. Gli spettatori della 75esima edizione potranno influire sull’esito della gara tramite il, accessibile sia da rete fissa sia mobile con due numeri distinti: 894.001 per la prima e 475.475.1 per la seconda al costo rispettivamente di 0,51 e 0,50 euro. Per ciascuna utenza telefonica sarà consentito un massimo di tre voti a serata, da far pervenire digitando sulla tastiera il codice a due cifre del proprio beniamino annunciato prima dell’inizio e durante la diretta., cosa sapere per quanto riguarda ilIl Teatro Ariston (Imagoeconomica).