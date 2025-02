Sanremo 2025 chi sono i co-conduttori del Festival | le scelte di Carlo Conti

Leggi su Open.online

Perdiil direttore artistico, che torna all’Ariston dopo averlo condotto e diretto dieci danni fa per un triennio consecutivo, dal 2015 al 2017, porta con sé personaggi del mondo della moda e della tv, della musica e della comicità. Nella sua prima esperienza fu affiancato, in anni diversi, da Arisa, Emma e Rocío Muñoz Morales. Poi da Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea, e infine da Maria De Filippi. Raccogliendo l’eredità di Amadeus, dopo cinque anni di cambiamenti e successo di pubblico, il conduttore toscano con le sueha voluto portare sul palco personaggi noti al pubblico non solo della Rai, ma anche a quello Mediaset. Ha puntato su colleghi e amici, ma a scorrere la lista di nomi ci si imbatte anche in artisti amati dal pubblico die da quello più giovane, oltre che ad alcuni protagonisti della comicità italiana.