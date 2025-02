.com - Sanremo 2025, chi esibisce la prima serata, gli ospiti, i conduttori

Siamo alla vigilia delladel Festival di, ecco chi si esibirà, ie glidel Teatro AristonManca un solo giorno al via del Festival di. Lavedrà Antonella Clerici e Gerry Scotti accompagnare il conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Ospite Lorenzo Jovanotti, che di recente ha pubblicato il nuovo album Corpo umano vol.1 e che partirà con un lungo tour nei palasport. Per lanciare un messaggio di pace, in apertura, ci sarà un duetto israelo-palestinese, con Noa e Mira Awad che si esibiranno sulle note di Imagine. Dal palco di Piazza Colombo si collegherà Raf. Ma l’attenzione sarà rivolta alle canzoni dei 29 Big in gara che potremmo ascoltare per lavolta (Qua le pagelle).– I titoli delle canzoniAchille Lauro – Incoscienti giovaniGaia – Chiamo io chiami tuComaCose – CuoriciniFrancesco Gabbani – Viva la vitaWillie Peyote – Grazie ma no grazieNoemi – Se ti innamori muoriRkomi – Il ritmo delle coseModà – Non ti dimenticoRose Villain – FuorileggeBrunori SAS – L’albero delle nociIrama – LentamenteClara – FebbreMassimo Ranieri – Tra le mani un cuoreSarah Toscano – AmarcordFedez – BattitoSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaJoan Thiele – EcoThe Kolors – Tu con chi fai l’amoreBresh – La tana del granchioMarcella Bella – Pelle diamanteTony Effe – Damme ‘na manoElodie – Dimenticarsi alle setteOlly – Balorda nostalgiaFrancesca Michielin – Fango in paradisoLucio Corsi – Volevo essere un duroShablo feat.