Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025 – Chi è Shablo: “Quando dicevo che la trap era il futuro nessuno mi ca*ava”. Sfera Ebbasta e quel “litigio” con Inoki per 300 euro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La produzione non la fai toccando i tasti, è una visione che hai”, così si era espresso, qualche anno fa, l’artista, produttore, talent scout e manager italo-argentino. Il musicista – Pablo Miguel Lombroni Capalbo all’anagrafe – è una presenza di spicco nell’urban italiano e, durante la 75esima edizione del Festival di, sarà in gara con il brano “La mia parola”. Canzone, prodotta dallo stesso, che vedrà come (co)protagonisti Guè, Tormento e Joshua, ovvero i tre artisti “ospiti” che andranno a completare e – soprattutto – cantare le strofe del brano.Nato a Buenos Aires (Argentina) nel 1980 e trasferitosi in Italia all’età di dieci anni,ha da sempre avuto una forte passione – e vocazione – per la musica. Oggi siamo abituati a vedere rapper eper in cima alle classifiche italiane ma, fino a qualche anno fa, non era affatto così, tutt’altro.