Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, chi è Bresh l’artista che deve tutto ad Angelina Jolie: “Se poi mi pentirò, ti cercherò distante. Non sei una come le altre, ma nemmeno come me”

Il Festival diaccoglierà sul suo palco un’artista che parteciperà per la prima volta da concorrente. Si tratta di, nome d’arte di Andrea Brasi, che con 24 certificazioni platino e 11 oro è uno dei cantautori urban più apprezzati degli ultimi anni.proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale, con svariati riferimenti a grandi artisti della stessa regione,Fabrizio De André. In questo genere si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.Fanno parte di questo collettivo anche i noti rapper Izi e Tedua, molto amici, prima che colleghi, dello stesso