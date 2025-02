Tpi.it - Sanremo 2025, Carlo Conti: “Pieraccioni e Panariello non ci saranno, si sono offesi”

: “non ci”Ospite di Che tempo che fa, in onda sul Nove nella serata di domenica 9 febbraio,ha fornito qualche anticipazione sul Festival di, al via martedì 11 febbraio su Rai 1.Il direttore artistico e conduttore della kermesse ha dichiarato: “è stato un crescendo. Il contributo dei social è stato importantissimo, ci permette di commentare e sparlare in tempo reale. C’è molto fermento. Martedì ci sarà Jovanotti che farà uno show incredibile, non si risparmia. Due premi alla carriera: a Iva Zanicchi e ad Antonello Venditti. Poi i Duran Duran che tornano dopo quarant’anni”.“Appenaandato via io, è cresciuto il Festival” ha poi scherzato il conduttore Fabio Fazio che ha anche iniziato a fare isulla durata delle serate della manifestazione musicale: “Ventinove cantanti perché grazie a Dio uno si è ritirato (Emis Killa ndr), facendo un po’ di150 minuti di canzoni, sessanta minuti di pubblicità, mezz’ora per i conduttori e altro,quattro ore e mezza di diretta”.