Sanremo 2025, Carlo Conti: «Nessuna pressione politica per il no ai monologhi»

Tutto pronto per, la 75esima edizione del Festival. In attesa di ascoltare le canzoni in gara, il direttore artistico e conduttoreha tenuto la tradizionale conferenza stampa della vigilia, dove ha presentato i suoi due compagni di avventura per la serata di apertura di martedì 11 febbraio. Al suo fianco, infatti, Antonella Clerici e Gerry Scotti, quest’ultimo al debutto sul palco del Teatro Ariston. Escludendo influenze esterne,ha negato qualsiasiin merito all’assenza diin scaletta. «Sono stato libero e ho avuto carta bianca», ha detto il presentatore. «Non ho deciso così per evitare polemiche, ma solo per una questione di tempi: 29 cantanti sono tanti. Orari? Non faremo mai le 2, non reggerei fisicamente. Al debutto, con le cover e nella finale arriveremo all’1.