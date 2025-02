Sanremo 2025 Carlo Conti in conferenza stampa | Nessuna pressione per togliere i monologhi non cerco polemiche

Leggi su Open.online

«Siete molti di più del mio ultimo Festival del 2017». Si compiacenel corso dellaalla vigilia della prima serata della 75esima edizione del Festival di. Il conduttore toscano ha elogiato i precedenti direttori artistici: «Sicuramente Claudio Baglioni prima di me e Amadeus in questi cinque anni hanno fatto un lavoro incredibile». «Per meè casa. Ci sono stato per la prima volta nel 1985 con la mia Fiat 127 per prendere le interviste agli artisti».ha annunciato che l’edizione di domani si aprirà con un omaggio a Ezio Bosso, compositore torinese che si esibì nell’edizione del 2016. Bosso è morto nel 2020 per una recidiva del cancro con cui combatteva dal 2011. Saliti sul palco Gerry Scotti e Antonella Clerici, il direttore artistico ha annunciato «un grande show di Jovanotti».