Anteprima24.it - Sanremo 2025, BigMama sul palco del Suzuki Stage

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ conto alla rovescia per. Saranno 29 i brani in gara, ma gli artisti coinvolti sono 39, considerando la presenza di due band, un duo e un quartetto. E non solo. A far tappa suldelin Piazza Colombo presente anche Big Mama. La rapper di San Michele di Serino si esibirà nella serata di mercoledì 12 febbraio. Ecco gli artisti che animeranno ildiin Piazza Colombo: Martedì 11: Raf; Mercoledì 12:; Giovedì 13: Ermal Meta; Venerdì 14: Benji&Fede e Sabato 15: Tedua.Big Mama nel febbraio 2024 ha partecipato come concorrente in gara al 74º Festival dicon il brano La rabbia non ti basta, concludendo in ventiduesima posizione nella classifica finale. Nella quarta serata dedicata alle cover ha duettato insieme a Gaia, La Niña e Sissi (da Amici 21) cantando il brano Fa strano (Lady Marmalade), pubblicato il 22 marzo successivo.