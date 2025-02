361magazine.com - Sanremo 2025, Angelina Mango dà forfait: l’artista non si esibirà! L’annuncio

Carlo Conti annuncia chenon salirà sul palco dell’Ariston per il consueto “passaggio di testimone”. La notizia fa discutereManda davvero poco al Festival die all’alba di una nuova e inedita edizione non mancano i colpi di scena. Pere che, vincitrice della kermesse lo scorso 2024, non sidurante il consueto “passaggio di testimone”.L’ex di Amici sarebbe pronta ad interrompere una delle più radicate tradizioni del Festival che, per la prima volta nella sua lunga storia, non avrebbe l’esibizione del vincitore uscente durante l’ultimo atto dello show previsto sabato 15 febbraio.A dare la notizia è lo stesso Carlo Conti in occasione della conferenza stampa di questa mattina. Non sappiamo se ci saranno ripensamenti o se,, abbia avuto impegni inderogabili.