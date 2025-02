Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, alle prove Giorgia incanta e Cristicchi commuove

Leggi su Sbircialanotizia.it

Alla vigilia dell'apertura del festival, nellegenerali aperte alla stampa, apprezzati anche Lauro, ComaCose, Olly e Noemimanda in archivio legenerali in vista della prima serata in programma domani 11 febbraio. La sintesi? Più di tutti,. Grande ovazione per l'artista romana che con la sua voce raggiunge vette altissime. .L'articoloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.