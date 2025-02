Vanityfair.it - Sanremo 2025 al via: i primissimi look sono quelli della festa di Radio Italia

Leggi su Vanityfair.it

Gli artisti in gara alla 75esima edizione del festival ci hanno fornito un antipasto di quello che sarà lo stile pensato per la kermesse. Si nota una netta prevalenza di colori scuri, outfit notturni che fanno risaltare chi ha scelto toni chiari come Clara, Sarah Toscano e Simone Cristicchi e colori come Maria Tomba