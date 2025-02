Lapresse.it - Sanremo 2025, Al Bano: “Amadeus non ha rispettato i patti”

? Da domani lo guarderò. E non mi è mai passato per la testa di condurlo, non accetterei mai di farlo nemmeno se me lo proponessero, non ci penso proprio. Mi piacerebbe semmai essere in gara, quello sarebbe il mio pane”. Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, AlCarrisi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. È vero che lo scorso anno però andò vicino a una nuova partecipazione? “L’anno scorso il signornon ha– ha detto Ala Un Giorno da Pecora -. Quest’anno invece avevo presentato tre canzoni, uno più bella dell’altra, erano fantastiche.”. Geloso di Massimo Ranieri quando lavorò con Romina“C’è stato un periodo in cui ero geloso di Ranieri: è stato quando Massimo lavorava con Romina. Come mai? Quando si ama si è naturalmente gelosi e io avvertivo che tra i due poteva nascere qualcosa”.