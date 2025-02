Ilgiornaleditalia.it - Sanità. Greco (S.I.d.R.): “Dimensione umana essenziale nella medicina della riproduzione”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

“Garantire a chi soffre le giuste cure e la necessaria assistenza, valorizzando in particolare il lato umano e l’ascolto, aspetti fondamentali per unache vuole essere efficiente e inclusiva. La Giornata mondiale del malato, che ricorre l’11 febbraio, è l’occasione per riflettere sull’importa