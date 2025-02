Ilgiornaleditalia.it - Sanità, con il nuovo nomenclatore parte la caccia ai centri privati

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Strane coincidenze" proprio in vista del via libera ai nuovi tariffari di rimborso sanitario La riforma delladettata dal famigeratoinizia a dare i primi frutti. Non a favore dei cittadini ovviamente ma a scapito delle strutture. Da qualche giorno, infatti, sui social e