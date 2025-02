Novaratoday.it - Sanità, a Novara il terzo incontro nazionale sul colangiocarcinoma

Leggi su Novaratoday.it

Febbraio è il mese in cui ricorre la Giornata mondiale del, un'occasione cruciale per approfondire gli aspetti legati alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che rappresenta tuttora una sfida importante per la medicina.Sabato 15 febbraio, all'auditorium "Cattaneo".