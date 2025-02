Panorama.it - San Valentino tech, 10 regali per la gioia del partner

Leggi su Panorama.it

Ogni occasione è buona per regalare un po’ di tecnologia alla donna e all’uomo della vita. Ma se tra Black Friday e Natale gli appuntamenti più o meno obbligati si moltiplicano, presentarsi a mani vuote durante la festa degli innamorati rischia di mettere in crisi il feeling di coppia. Ecco perché, oltre a moda e beauty, c’è la tecnologia a garantire idee per tutte le tasche, anche perché poi è il pensiero che conta (almeno in teoria). Scherzi a parte, per venire in soccorso di chi ha pochi appigli e una mente obnubilata da doveri professionali, obblighi familiari e piaceri personali, ecco dieci potenzialicon cui soddisfare l’anima gemella. Se lo smartphone è immancabile e sempre utile, ci sono dispositivi per ladi coppia come una fotocamera istantanea e la pietra per preparare la pizza che assicura deliziose cene, ma anche una notte speciale in un igloo dopo una giornata da vivere al fianco del proprio