SandelSanè uno dei santi più celebri e amati nel mondo, conosciuto principalmente come il patrono degli innamorati. La sua festa, che cade il 14 febbraio, è diventata sinonimo die affetto, celebrata con scambi di biglietti e doni tra le coppie di tutto il mondo. Ma chi era realmente Sane perché è stato canonizzato? In questo articolo, esploreremo la sua vita, le ragionia sua santità e lelegate a questa figura affascinante. La vita e i miracoli di SanSannacque a Terni, in Italia, nel III secolo d.C. Durante la sua vita, si distinse per il suo impegno nella diffusione del cristianesimo e per la sua capacità di compiere miracoli. Unae storie più famose legate a Sanriguarda la guarigionea figlia cieca di un suo carceriere.