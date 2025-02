Firenzetoday.it - San Valentino all'Hard Rock Cafè Firenze con con piatti e drink speciali e quiz a tema

Leggi su Firenzetoday.it

Venerdì 14 febbraio il Cafe dioffre una serata speciale a tutti gli innamorati pensata come ogni anno in occasione di Sane menùappositamente pensati per stupire gli ospiti, tra abbinamenti originali, sapori decisi, proposte più delicate e tanta passione.