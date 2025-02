Cataniatoday.it - San Valentino alla 'Fondazione Puglisi Cosentino'

Leggi su Cataniatoday.it

A Saninnamorati dell'arte:con le mostre FRIDA nelle immagini dei grandi fotografi e I MITI DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2 TICKETS A €20 per entrambe le mostre INVEVE CHE €30. All we need is art. Venerdì 14 febbraio dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ticket.