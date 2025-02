Lanazione.it - San Valentino, alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, l’ingresso 2x1

, 10 febbraio 2025 – Le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, nella giornata di venerdì 14 febbraio propongono per tutta la giornata la speciale promozione del2x1, per scoprire le collezioni permanenti e le mostre di ciascuna sede ed anche speciali visite guidate sul tema della passione e del romanticismo nell’arte. Alle Gallerie d’Italia - Milano venerdì 14 febbraio alle ore 17.30 si terrà la visita guidata Gallerie Mon Amour. In occasione di San, un romantico percorso a tappe nelle sale museali dedicate alle collezioni permanenti da seguire in coppia, ma anche da soli o con gli amici, per scoprire aneddoti e curiosità incentrati sul tema dell’amore, tra tradizioni e mitiche passioni. Il costo è di 5€ a persona, escluso biglietto d’ingresso. La prenotazione è consigliata al numero verde 800.