Cataniatoday.it - San Valentino al 'Menage'

Leggi su Cataniatoday.it

Venerdì 14 febbraio 2025, a partire dalle ore 20.00, appuntamento aldi Via Euplio Reina 13 per la cena di San. Un menù sensuale dai sapori afrodisiaci per accendere la serata degli innamorati. Costo a persona € 35,00 (acqua e caffè inclusi). Per informazioni e prenotazioni.