San Valentino 2025 i ristoranti a Roma con menu e percorsi degustazione a tema

si prepara ad accogliere la festa degli innamorati con una miriade di proposte culinarie per rendere indimenticabile la serata di Sanstorici, trattorie tipiche e locali alla moda si sfidano a colpi di menù speciali e atmosfere suggestive, per un Sanda sogno.Ie prezzi da non lasciarsi scappare per il 14 FebbraioSBRACIO (Marconi)Sbracio non è solo un ristorante, è una storia di amore per la cucina, per il fuoco e per il territorio. La filosofia del ristorante si fonda sull’uso di ingredienti genuini, il calore della brace e l’esperienza dei suoi due fondatori Francesco Formicola e Andrea Cavallaro: “Facciamo della cottura su brace viva la nostra essenza. Il fumo, il fuoco vivo, quella sensazione un po’ primordiale di quando si mangia qualcosa che ha quelle nuance di legno, è stata una chiave di lettura di una cucina genuina e vera che da sempre ha accomunato la nostra visione” dichiarano Francesco e Andrea.