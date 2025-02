Lanazione.it - San Rossore Mauricius-Bartos, coppia d’oro

Doppia impresa ieri a Sannella 77^ Gran Corsa Siepi Nazionale, l’unico Gruppo 1 che si disputi nell’ippodromo pisano: il grigioha vinto per la quarta volta consecutiva questo Gran Premio e il suo fantino Jozsephha fatto anche meglio vincendo questa corsa per la sesta volta sopravanzando quindi Orlando Pacifici con il quale condivideva il primato., favoritissimo, è stato acclamato al suo rientro al tondino d’insellaggio come accade soltanto per un grande campione del quale si è avuta la fortuna di assistere all’impresa. Gli ostacolisti da Gran Premio hanno così concluso ieri la loro campagna pisana confrontandosi in tre corse di Gruppo. E se nella 77^ Gran Corsa Siepi Nazionalesi è confermato cavallo-mito battendo di mezza pista Cheeky Blimey, nel 33° Criterium d’Inverno per cavalli di 4 anni, una corsa che può disegnare il profilo di futuri campioni, Kashs, montato da Eduard Bonnett e allenato da Davide Satalia in terra di Francia dove si è trasferito da sei anni, ha avuto la meglio su Night Dreams.