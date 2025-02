Sport.quotidiano.net - San Lukasz. "Un po’ stanchi. Ma in gare così si vede il gruppo»

Al triplice fischio, più che i rimpianti per il gol annullato per fuorigioco millimetrico a Dallinga, contano gli abbraccia aSkorupski: miracoloso su Pierotti ed Helgason, almeno quanto provvidenziale è stato Pobega su Tete Morente al primo minuto. La gara di Lecce e la lista infortunati, raccontano come mesi giocati al ritmo di una gara ogni tre giorni abbiano lasciato il segno. E il segno, nella testa e nel fisico, lo ha lasciata anche l’impresa di Bergamo. Milan, Roma, Lazio e Juventus vincono, il Bologna non risponde. "Ma ci teniamo stretto questo punto. E’ stata una gara difficile, il Lecce ha spinto fin dall’inizio, ma per fortuna noi abbiamo difeso bene. Quando non si riesce a vincere è importante non perdere e portare a casa un punto". Merito in primis diSkoruspki, sempre più leader e sempre più determinante.