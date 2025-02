Lopinionista.it - “San Luca”: riflessioni sul brano di Cremonini e Carboni

Cesare- foto di Luigi & IangoUn brivido scende sempre lungo la schiena, arriva fino le gambe e fa sentire la bellezza delle parole, la musica, il rintocco di Sanche scandisce l’evocativo del testo. Il richiamo a trovarsi. Ogni volta che la ascolto, ovunque sono, in macchina come davanti il pc e guardo il video della canzone, Sanemoziona e coinvolge, ritma nel cuore quanto serba e lo rilascia facendosi eco di un battito bello, lento, cadenzato, con il santuario che guida i passi e le parole, ci guida.Un componimento pieno di vita, uno spaccato che abbraccia nella Bologna die giunge nell’immaginario delle loro voci piene di pathos, ricche di dolcezza, di visione, di fragilità e genialità di loro due artisti, cantautori della mitica Bologna che si uniscono per richiamare le loro origini e la loro attualità.