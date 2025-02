.com - San Giuliano Terme: chiusa per frana statale dell’Abetone e del Brennero

Leggi su .com

La strada12 dell'Abetone e delè stataoggi, 10 febbraio 2025, in entrambe le direzioni di marcia, nel comune di San(Pisa) per consentire l'esecuzione di rilievi e interventi di ripristino in seguito allo smottamento della scarpata L'articolo Sanpere delproviene da Firenze Post.