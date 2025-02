Internews24.com - Samuel elogia i nerazzurri: «Paragonare questa Inter a quella del Triplete ci può stare, la fascia ha migliorato Lautaro. Su Nico Paz…»

di RedazioneL’ex difensore dell’, Walter, ha ricordato i suoi anni in nerazzurro e paragonando la squadra di Mourinho adi InzaghiOspite dell’ultima puntata del podcast Frog Talks diTv, l’ex difensore dell’, Walter, ha sfogliato l’album dei suoi ricordi in nerazzurro, parlando anche del talento diPaz. Il talento del Como, che piace aiper il futuro, è stato già convocato con la Nazionale Argentina di cuiè collaboratore.L’DI OGGI PARAGONABILE ADEL? – «Vedo il calcio diverso, ora i difensori vanno tantissimo avanti. In poco tempo è cambiato il calcio. Ora si propone tanto,squadra adelci può: rosa importante, mix giovane ed esperto. Il mister è una persona tranquilla, il gruppo lo rispetta tantissimo, mi piacearmonia.