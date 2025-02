Ilgiorno.it - Samarate, venduta la villetta della strage. Dove Alessandro Maja ha massacrato moglie e figlia vivrà una nuova famiglia

(Varese) – Nicolò, mercoledì, sarà al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, accompagnato dai nonni materni, per l’inaugurazione delle prime due panchine rosse installate nello scalo grazie all’impegno dell’associazione Anemos di cui è socio. Anche questa giornata sarà una tappa nel suo lungo percorso per un “ritorno alla normalità” coltivando la memoriamamma, Stefania Pivetta, esorella minore Giulia, vittimefamiliare di, nel Varesotto. Anche lui, Nicolò, quella notte fra il 3 e il 4 maggio 2022 è stato colpito dal padre, l’interior designer, ma è sopravvissuto. Laè avvenuto il massacro, in via Torino 32, zona residenziale di, è stata infinea unache ha scelto di trasferirsi lì. Un’operazione non facile, per le resistenze di potenziali acquirenti di fronte alla storia del luogo,fu distrutta unain un’esplosione di violenza rimasta ancora senza spiegazioni.