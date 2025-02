Ildifforme.it - Salvini vola in Israele: ecco gli incontri della missione

Leggi su Ildifforme.it

Il vicepremier leghista è in visita in Medio Oriente per incontrare i vertici dello Stato ebraico affinché possano consolidarsi esistenti rapporti nonché intrecciarsene altri per portare l'Italia ad essere sempre più protagonista internazionaleL'articoloingliproviene da Il Difforme.