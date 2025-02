Quotidiano.net - Salvini, 'pace fiscale emergenza', convoca consiglio della Lega

Leggi su Quotidiano.net

"Matteohato unfederale, urgente, con al primo punto all'ordine del giorno rottamazione delle cartelle e. Si tratta di provvedimenti chedefinisce 'dinazionale'". Lo si legge in una nota. La riunione si terrà mercoledì, in presenza o in colmento.sarà a Roma, dopo il viaggio in Israele previsto oggi e domani.