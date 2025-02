Quotidiano.net - Salvini, 'Malagò giusto resti fino alle Olimpiadi italiane'

Leggi su Quotidiano.net

penso che siaarrivi a accompagnare lee quindialla conclusione dellea primavera 2026, mi sembra corretto che sia così": lo ha dichiarato Matteo, a margine del sopralluogo presso le aree dell'ex Scalo di Porta Romana a Milano per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Villaggio Olimpico in vista dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026.