Lanazione.it - ’Salviamo Villa Sforzesca’. Accorato appello dei cittadini: "Meraviglia che va tutelata"

CASTELL’AZZARA È un estremo tentativo di salvare la splendidaSforzesca. Ai piedi del paese di Castell’Azzara, esattamente dove sorge la famosasi è costituito un comitato diche si è posto come obiettivo preciso quello di portare all’attenzione generale le difficili condizioni cui versala struttura e quindi trovare dei finanziamenti per fare manutenzione. Prestigiosa struttura rinascimentale che fu progettata da Domenico e Giovanni Fontana, architetti allievi di Gian Lorenzo Bernini. Costruita nel 1576 (iscrizione sopra il portale di accesso) su commissione del cardinale Alessandro Sforza come sua residenza estiva. La struttura è grande e un comune piccolo come Castell’Azzara non ha le forze per mantenerla, così come non riesce a mantenere le circa 20 camere ricavate nel sottotetto della struttura che avrebbero la funzione di ostello.